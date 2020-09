Red Bull Racing weer bovenaan lijst met snelste pitstops

De pitcrew van Red Bull Racing staat bekend om het leveren van de snelste pitstops in de pitstraat. Vorige week in Monza had het Oostenrijkse team een echte off-day en waren de pitstops met de RB16 niet goed genoeg voor een plek in de top tien, maar dit weekend in Mugello was het Red Bull die weer de lijst aanvoerde.

Alexander Albon maakte zijn pitstop in slechts 2.02 seconden waarbij de Red Bull-monteurs zijn vier banden wisselden. Hierdoor mag de Oostenrijkse team 25 punten toevoegen aan het klassement. De voorsprong op Williams en Mercedes zal hierdoor weer toenemen. Het team van Max Verstappen en Albon komt dit seizoen sowieso vaak weg met de snelste pitstop, aangezien ze al meerdere races dit klassement op hun naam schreven.

Voor Mercedes was er een tweede en zevende plaats in het dagklassement. De Duitse wereldkampioen was meer dan twee tienden te traag met het wisselen van de banden van Lewis Hamilton om de snelste dag van de dag te zijn. De top drie wordt gecompleteerd door Ferrari, die de pitstop van Sebastian Vettel in 2,40 seconden voltooiden.