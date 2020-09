“Vettel kan nog altijd winnen, zelf voor titel gaan”

Sebastian Vettel is volgens zijn voormalige baas Franz Tost nog steeds in staat om races en titels te winnen in de Formule 1. Dat zegt Tost 12 jaar nadat Vettel zijn eerste Grand Prix won in een Toro Rosso in 2008 op Monza.

Gisteravond maakte een Tweet van Sergio Perez een schokgolf los door zijn vertrek bij Racing Point aan te kondigen. Hij heeft geen plan-B dus het vertrek lijkt onvrijwillig. Vanochtend werd bekend dat Sebastian Vettel heeft getekend om in 2021 te rijden voor Aston Martin F1, het team dat nu dus nog Racing Point heet.

Motivatie

"Het doet een beetje pijn omdat ik het team altijd trouw was en ondertsteunde in zeer moeilijke tijden", schreef Perez, verwijzend naar de manier waarop hij en zijn sponsors Force India wisten te redden van ineenstorting.

Er gaan nu geruchten dat Perez een overstap zal maken naar Alfa Romeo. Hij schreef ook dat het zijn bedoeling is om in de Formule 1 te blijven, maar dat hij dat alleen wil als hij zich er wel voor kan motiveren. "Het is mijn bedoeling om hier te blijven racen, maar dat zal afhangen van het vinden van een project dat mij motiveert om in elke ronde 100 procent te geven", voegde Perez eraan toe.

Reputatieschade

Terug naar Vettel. Sommigen vragen zich af of de gewezen Ferrari-coureur na dit seizoen zijn Formule 1-carrière in leven moet willen houden bij het kleinere Aston Martin F1.

Anderen vinden dat hij zijn reputatie al geen goed heeft gedaan tijdens de laatste seizoenen bij Ferrari. Zo schoof hij voor eigen publiek in de regen in Duitsland jammerlijk van de baan en sinde hij meermaals in Monza voor tribunes vol met Tifosi.

Zijn oude teambaas Tost denkt dat dat onzin is. "Nee, dat heeft hij niet", zei Alpha Tauri-baas Tost tegen Sport 1. Van Tost is bekend dat hij nog altijd nauwe contacten onderhoudt met Vettel.

"Sebastian is niet vergeten hoe hij moet rijden - hij is viervoudig wereldkampioen en hij is nog altijd de laatste winnaar in een Ferrari. Iedereen kan nu zien waarom Ferrari problemen heeft en dat ligt niet aan Sebastian. Het ligt duidelijk aan de auto.

Geen twijfel

"De insiders weten dat, dus ik maak me geen zorgen over zijn reputatie. Sebastian zal nog steeds races en titels kunnen winnen in de juiste auto, daar bestaat geen twijfel over."

Toen hem werd gevraagd werd of hij vindt dat Vettel met pensioen moet gaan in plaats van verder te racen bij een kleiner team, zei Tost: "Dat is zijn beslissing."

"Ik adviseer hem om op volle toeren te blijven gaan en er het beste van te maken."