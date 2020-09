Carlos Sainz met kleine aarzeling: "Ferrari heeft me toch al gecontracteerd"

Carlos Sainz wist afgelopen weekend in Monza zichzelf te bewijzen met een tweede plek in een McLaren. De Spanjaard gaat volgend seizoen naar het historische Ferrari om zichzelf daar verder te bewijzen. Nu het met de Italianen niet zo goed gaat, is de vraag of zijn keuze nu wel de beste was. De coureur met startnummer 55 meent dat hij hetzelfde moet doen als elke andere topcoureur bij een topteam; gasgeven.

De toekomstige baas van de huidige McLaren-coureur, Ferrari-directeur Mattia Binotto, applaudisseerde voor Sainz onder het podium. Hij behaalde geen eerste positie, maar kwam met een tweede plek knap over de finish.

"Ik heb niet gemerkt dat Binotto voor me klapte. Ik weet zeker dat we elkaar aan de telefoon zullen spreken en dat waardeer ik”, zei Sainz tegen de krant AS."

Vertrek zonder spijt

De 26-jarige coureur ontkent dat hij spijt heeft om voor Ferrari te kiezen, het team verkeert in een staat waarin het nooit eerder terecht kwam. De Italianen krijgen de auto en de motor maar niet op top-niveau, terwijl zijn huidige team dat wel voor elkaar heeft. Het lijkt erop dat hij dus volgend seizoen daadwerkelijk bij het hopeloos niet-competitieve topteam zal rijden.

Zelf-kritisch blijven

Sainz kreeg de vraag of hij zichzelf nog bij Ferrai moet bewijzen en daarop had hij een kort en krachtig antwoord. "Niets. Wat ik moet doen is dit soort races te blijven rijden. De snelheid, alle ingrediënten zijn aanwezig, maar je moet blijven vechten, jezelf blijven verbeteren als coureur, zelf-kritisch blijven. Als je dan een race krijgt die zo goed is als Monza, moet je ook toegeven dat het een goede dag was en dat je niet meer kon doen. Als de overwinning ons is ontgaan, dan is dat door omstandigheden, maar ik denk daar eerlijk gezegd niet over.”

Geen andere keuze

Sainz wil niets zeggen dat overstap misschien wel verkeerde keuze was en zegt dat hij nu niets meer kan veranderen. "Ferrari heeft me toch gecontracteerd", hield Sainz vol. "Je hoeft niet veel meer te doen of te zeggen als Ferrari je in de gaten heeft gehouden."