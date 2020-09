"Mika Häkkinen is trots dat 'zijn' team McLaren eindelijk weer op het podium staat"

McLaren heeft na een jarenlange strijd zich vanuit het achterveld langzaam naar voren gewerkt en kon afgelopen weekend nét de zinderende Grand Prix van Italië niet winnen. Carlos Sainz eindigde achter Pierre Gasly die spectaculair wist te winnen.

Ook in Finland werd ervan genoten, schrijft Mika Hakkinen. De wereldkampioen van 1998 en 1999 geeft de jonge Fransman Pierre Gasly een dikke pluim voor zijn sensationele winst op Monza.

Emotioneel

"Na alles wat Gasly het afgelopen jaar heeft mee gemaakt heeft, was de overwinning van de Fransman nog emotioneler om te zien. De winst was dan ook meer dan verdiend. Om het dan ook nog eens met een Italiaans team op Monza te doen, dat maakt het plaatje natuurlijk compleet."

Pech op Monza: Hakkinen kent het gevoel

Hakkinen weet ook dat winnen in de Formule 1 echt niet zomaar een kwestie is van geluk hebben. "Het was op het circuit van Monza werkelijk een prachtige GP, waarbij alle coureurs de gehele race voluit gingen. Dat is precies wat we willen zien tijdens een Formule 1-race. Gasly en zijn team deden hun werk beter dan de rest en wonnen daarom de race, het was absoluut geen geluk. Zelfs in een Formule 1-veld worden er namelijk fouten gemaakt en van die fouten moet je zien te profiteren. Dat is precies wat AlphaTauri deed en daarvoor verdienen ze de complimenten", schrijft de snelle Fin.

Hakkinen spinde zoals een kat van plezier

Hakkinen spinde als een kat van plezier intens genietend van de zinderende race. Zulks valt op te maken uit Mika's column op de website van voor een groot internationaal wedkantoor. Het was dus genieten geblazen in huize Hakkinen tijdens het aanzien van de Italiaanse Grand Prix. Of het één en ander te maken heeft met het pijnlijk falen van zijn gedoodverfde opponenten van weleer van Ferrari, dat schrijft Hakkinen er niet bij. Wel genoot hij natuurlijk extra van 'zijn' vroegere team van McLaren. Die renstal wist na veel zware en moeilijke jaren in de achterhoede zich langzaam naar voren te werken op de Grid.

Titels

"Doordat ik mijn wereldtitels met McLaren heb gewonnen, ben ik altijd in nauw contact gebleven met het team. Ik was dan ook erg blij om Carlos Sainz als tweede en Lando Norris als vierde te zien eindigen. Na afloop was Carlos zelfs wat teleurgesteld dat hij niet gewonnen had, wat natuurlijk een goede reactie is! Het laat zijn hoe ambitieus hij is."

Hakkinen won zijn twee wereldtitels in 1998 en 1999 bij het team, toen het reed in samenwerking met Mercedes.

Hakkinen schrijft: "Ook voor McLaren gold dat ze de podiumplek meer dan verdienden. Ze hebben er keihard voor gewerkt en ze stonden precies op het juiste moment vooraan om te profiteren van de problemen bij Mercedes. Dan spreek je niet over geluk, maar heb je de zaken simpelweg goed op orde."

Tranen van verdriet

Mika Hakkinen weet hoe het is om pech te kennen op Monza, zo brak hij eens in tranen uit en werd hij vanuit een helikopter gefilmd terwijl hij in huilen uit was gebarsten en achter de vangrails zijn teleurstelling probeerde te verwerken over zijn uitvalbeurt net daarvoor. Hakkinen kwam droevig tot stilstand bij de eerste chicane in Monza, zie vanaf de 21ste naar deze historische beelden.