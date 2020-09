Franse kranten jubelen het uit voor "Magische Gasly"

De Franse media zijn lyrisch over hun jongste Grand Prix-winnaar in de Formule 1. Het was ook al wel een tijdje geleden dat de Fransen wat te juichen hadden in de Formule 1.

Gasly sierde maandag de voorpagina van de Franse krant L'Équipe.

La une du journal L'Équipe de ce lundi 7 septembre : https://t.co/PoCh1onYax pic.twitter.com/EZPNQUBffx — L'ÉQUIPE (@lequipe) September 6, 2020

Ook Le Figaro drukt Pierre groots af op hun voorpagina.. Pierre Gasly is de eerste Franse winnaar in de Formule 1 sinds Olivier Panis in 1996.

Podium

Gasly behaalde eind vorig seizoen in dienst van Toro Rosso zijn eerste podiumplaats in de Formule 1, door in Brazilië tweede te worden achter Verstappen.

Gasly zei na de race: "Ik denk dat al die sterke resultaten beloond moeten worden, maar we zullen zien wat er gaat gebeuren."