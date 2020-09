Valterri Bottas weer tweede: "Alles ligt nog open voor de race"

Valterri Bottas heeft goede hoop op zijn kansen tijdens de race morgen in de Italiaanse Grand Prix . De vanaf de tweede plaats vertrekkende Fin, put bemoediging uit zijn snelheid op de langere runs die volgens hem gunstig zijn vergeleken met Lewis Hamilton.

"Het zat dicht op elkaar zoals ik al verwacht had. Ik was de eerste die met een 'tow' (slipstream) reed dit weekend. Vandaag had ik geen 'tow' dus had ik ook geen extra voordeel op de rechte stukken maar het is oké. Mijn snelheid op de langere runs zijn goed vergeleken bij Lewis, dus alle kansen liggen nog open."