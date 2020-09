Is Red Bull Racing bang voor 2021?

Red Bull Racing strijdt dit seizoen als tweede team achter Mercedes. Al jaren probeert het team, na een aantal succesvolle jaren, weer mee te kunnen doen om de wereldtitel. Elk jaar gaan er geruchten over de snelheid van de bolide met de Honda-motor aangedreven Red Bull's. Tot nu toe werden de hooggespannen verwachtingen geen waarheid geworden en moet de renstal wederom realistisch zijn en de hooggespannen verwachtingen naar beneden bijstellen. Ook dit seizoen leek Red Bull Racing de goede kant op te gaan dit seizoen.

Ferrari viel al snel weg als concurrent van Red Bull, het Italiaanse team kampt met problemen na de geheimzinnig afspraak met de FIA, waarover ook Christian Horner deze week een boekje opende.

Het lukt de Scuderia niet om bij de top teams te komen, terwijl het team van McLaren als uit de dood lijkt herrezen; het team trekt steeds verder op naar voren.

Red Bull Racing krijgt dan ook naar verwachting volgend seizoen extra concurrentie van McLaren. Het team uit Woking racet dan namelijk met een krachtbron van Mercedes, samen wisten die twee twee als McLaren Mercedes al grote dingen te bereiken in de F1.

Het lukte Red Bull Racing dus nog niet om Mercedes te verslaan en het team zal dan ook de druk voelen toenemen nu er ook steeds meer dreiging van achter komt. Waarom blijft het team uit Milton Keynes onder leiding van Christian Horner kiezen voor het huidige ontwerp? De huidige auto is op veel circuits trager dan de voorganger en is moeilijk af te stellen.

De afdeling van Red Bull Racing die gaat over het ontwerp van de auto van Verstappen en Albon, kiest er -ondanks alle problemen- niet voor om het ontwerp grof aan te passen. Het goede nieuws is er misschien dit weekend voor de coureurs, want het team brengt een nieuwe neus mee, al is dat maar een beginnetje. De RB16 is immers een erg lastige auto, die extreem goed is ontworpen, maar lastig af te stellen valt. Adrian Newey heeft ook geen twijfels over de RB16 en wil daarom de bolide niet drastisch aanpassen.

Als je achter Mercedes rijdt en je weet dat je een halve seconde verliest, moet je wel iets gaan proberen, maar doet het team dat wel genoeg? Als het huidige ontwerp moet worden aangepast of volledig over de kop gegooid moet worden, kan dit nadelig zijn voor het volgende seizoen.

Dan mogen de teams maar een beperkt aantal veranderingen aan de huidige auto doorvoeren. Het lijkt er dus op dat het Engelse team geen risico wil lopen en de huidige deze auto als basis heeft voor 2021. Of is het team bezig met een 2.0 versie van de auto?

Red Bull probeerde het wel om het ontwerp aan te passen, maar dat mocht tot nu toe niet baten. De renstal probeerde een nieuwe vloer, nieuwe sidepods en verschillende andere aerodynamische dingen. Toch blijft de basis het team bij het ontwerp van de wintertest, waarom dan? De concurrentie komt steeds dichterbij met grote updates en Red Bull blijft maar achter. Zou het team al bezig zijn met 2021?