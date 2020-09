Helmut Marko: "Red Bull heeft druk uitgeoefend om Party Mode te verbieden"

Helmut Marko heeft toegegeven dat Red Bull de nodige druk heeft uitgeoefend om te helpen, wat hij beschrijft als de 'extreme' motorinstellingen van Mercedes, verboden te krijgen. Hoewel het verbod vanaf dit weekend op Monza voor elke motorfabrikant geldt, gaf Marko toe dat de focus van Red Bull lag op het dominante team van F1.

Party Mode was legaal

Al langere tijd gebruikte Mercedes de Party Mode maar het nam steeds extremere vormen aan waardoor het gat tussen Mercedes en Red Bull (en vorig jaar Ferrari), steeds groter werd. Helmut Marko zegt hierover: "Het was legaal. De kwalificatiemodus bij Mercedes was zo extreem dat het de concurrentie verstoorde. Het was erg belangrijk voor ons dat het werd verboden en we hebben daarvoor de nodige druk uitgeoefend."

Dominantie Red Bull

Marko zei dat het omgaan met de gevolgen van het verbod vergelijkbaar is met wat Red Bull meemaakte tijdens zijn eigen dominante periode.

"Het is het soort interventie dat we vele malen hebben meegemaakt toen we domineerden. De flexibiliteit van de vleugels veranderde van de ene race naar de andere, en ik hoef niet eens te praten over de blown diffuser. Het is ook de verantwoordelijkheid van de autoriteiten om ervoor te zorgen dat de races evenwichtig en opwindend zijn. MotoGP is het beste voorbeeld, waar het perfect werkt", aldus Marko.