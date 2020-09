Helmut Marko: "Liberty begrijpt politiek in F1 niet goed"

Liberty Media is sinds enkele jaren de eigenaar van de F1. Chase Carey is de opvolger van Bernie Ecclestone en heeft nog niet eerder zo'n pittig jaar gehad als 2020. Naast de onverwachte coronacrisis en daarmee het opnieuw samenstellen van de F1-kalender, wat hem lukte, moest hij ook met zijn team ervoor zorgen dat alle F1-teams het nieuwe Concorde Agreement zouden ondertekenen.

Dat is twee weken geleden gelukt en dus blijven alle F1-teams de komende jaren actief. Red Bull-baas Helmut Marko zegt echter dat de eigenaren van de F1, Liberty Media vaak een beetje naïef zijn.

Geen F1 op Duitse RTL

De Red Bull-scout werd door Der Spiegel gevraagd om commentaar te geven op het feit dat de Formule 1 na drie decennia zijn deal met de Duitse gratis omroep RTL schrapt ten gunste van een lucratiever Sky betaaltelevisie-deal.

Marko geeft toe dat de kijkcijfers zullen dalen: "Dat is tijdelijk te verwachten. Maar Sky zou vier keer betalen wat RTL bereid was te betalen. Ook daar profiteren de teams van met de distributie van Liberty Media."

"Aan de andere kant zijn de marketinginkomsten niet de reden waarom Red Bull in de Formule 1 zit. Voor ons is het de interesse van het wereldwijde publiek. De ervaring heeft ons geleerd dat de kijkcijfers in de eerste fase na zo'n wijziging drastisch dalen."

Liberty is naief

Marko verwacht dat die cijfers weer zullen toenemen naarmate Duitse fans zich aanpassen. Over Liberty zei hij wel: "Ze zijn erg recht door zee, maar soms ook een beetje naïef. Ze begrijpen het hele politieke proces nog niet. Bijvoorbeeld dat ze een bedrijf hebben gekocht, maar niet de enige eigenaar van het huis zijn. Ze moeten compromissen sluiten, want ook de FIA ​​en de tien teams hebben inspraak."