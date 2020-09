Max Verstappen heeft de hoop op wereldtitel in 2020 nog niet opgegeven

Max Verstappen zegt dat Red Bull zijn best doet, ook al domineert Mercedes duidelijk in 2020. De teamleiding van Red Bull zegt dat ze de strijd voor de titel niet zullen opgeven, ook al is het gat tussen Verstappen en Hamilton in Spa een halve seconde tijdens de kwalificatie.

Mercedes focust op 2021

Op de vraag wat Red Bull daaraan kan doen, antwoordde de Nederlander: "Hoe kunnen we ze bestrijden? Het is moeilijk met zo'n groot voordeel in een seizoen voor Mercedes. Wie zich in een situatie als die van hen bevindt, betekent dat ze uitkijken naar het volgende seizoen en dat is wat ze doen."

"Voor ons moeten we een compromis sluiten: hoeveel focus op dit jaar en hoeveel richting de toekomst? We doen ons best, maar het is niet gemakkelijk. Ze hebben grote vooruitgang geboekt met hun auto maar ook met hun motor", zei hij verwijzend naar het Duitse team.

Op de vraag of hij nog hoop heeft op het winnen van de titel, antwoordde Verstappen: "Met het coronavirus kan niemand iets als vanzelfsprekend beschouwen. Het Perez-verhaal heeft ons laten zien hoe alles kan veranderen. Ik wil niet opgeven, maar qua tempo en snelheid is het moeilijk om ze te verslaan, daar moet je realistisch in zijn. Ja, we hoopten op meer, maar Mercedes heeft het geweldig gedaan en we moeten het accepteren. We hebben het niet slecht gedaan, maar ze deden het duidelijk beter."

Geduld bij Verstappen

Velen zijn verrast dat Verstappen goed omgaat met zijn waarschijnlijke nederlaag in 2020, maar de 22-jarige zegt simpelweg dat hij heeft geleerd geduldig te zijn in de F1.

De 22-jarige Nederlander: "Ik probeer mijn best te doen met wat ik beschikbaar heb. Natuurlijk wil ik winnen en ik zou dit jaar wereldkampioen willen worden. Maar je moet ook de positie accepteren waarin je zit, anders denk ik niet dat je gelukkig kunt zijn in deze sport. Er zou dan teveel frustratie zijn."