Probleem met Renault-motor zorgde ervoor dat Sainz niet kon starten

Carlos Sainz heeft uitgelegd waardoor hij niet kon starten aan de Belgische Grand Prix. Onderweg naar de startgrid riep hij over de boordradio dat er rook achter zijn auto vandaag kwam, waarna hij terugkeerde naar de pitbox. Daar werd al snel duidelijk dat hij niet kon starten en dus was zijn race al over voor die begonnen was.

Spreekverbod Sainz

In eerste instantie werd er gesproken over een probleem met de uitlaat maar tegenover Movistar geeft Sainz aan dat het toch echt de Renault-motor was die voor de problemen zorgde: "Je kunt je voorstellen hoe ongelukkig en gefrustreerd ik ben. In mijn tweede ronde naar de startgrid begon ik iets te ruiken, het stonk echt vreselijk. Ik keek in de spiegel en de uitlaat rookte veel, toen begon het te klinken alsof de uitlaat kapot was. Dat bleek bij binnenkomst in de pitbox ook zo te zijn."

"We denken dat het daadwerkelijke probleem werd veroorzaakt door een probleem met de motor. Het probleem zat in een cilinder maar ik mocht dat niet zeggen van het team."

Betrouwbaarheid Renault

De 2020-motor van Renault is eigenlijk sterk en helpt het fabrieksteam aan een goed resultaat op Spa-Francorchamps. Sainz is echter minder gelukkig.

"Het is vreemd, want deze motor liep erg goed. Het is de tweede race voor deze motor, maar het lijkt er nu al op dat het niet lang voor die toe is aan vervanging. Het slechte is dat het niet het eerste probleem van het seizoen is. We hebben een seizoen waarin we geen punten scoren en een ritme krijgen."