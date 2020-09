Overstap naar Renault-motoren komt te snel voor Haas

Gunther Steiner zegt dat Haas zal blijven werken met Ferrari-motoren, ondanks de grote crisis waarin het Italiaanse team zich sportief begeeft. Het gesprek van de paddock in Spa-Francorchamps was de spectaculaire inzinking van het beroemde team uit Maranello naar de achterkant van de grid.

Haas kan niet zonder Ferrari

Het is duidelijk dat de krachtbron van Ferrari, die ook aan Haas en Alfa Romeo wordt geleverd, het grootste probleem is. Haas-coureur Romain Grosjean zei tegen Canal Plus: "Je hoeft geen wiskundige of Einstein te zijn om te begrijpen dat als de Ferrari-auto's achteraan staan, er iets van die kant komt dat niet goed gaat."

"Maar zonder Ferrari hebben we geen vering, geen motor, geen versnellingsbak, geen auto. We doen ons best. Het is nog steeds een Haas met Ferrari-motor", voegde de Fransman eraan toe.

Renault-motoren

Een theorie is dat Haas van de gelegenheid gebruik moet maken om snel over te schakelen op Renault-motoren voor 2021. Haas-teambaas Gunther Steiner zegt dat zo'n snelle omschakeling voor het Amerikaanse team niet mogelijk is: "Het zou heel moeilijk voor ons zijn, met hoe we nu zijn opgezet, om zo'n snelle verandering door te voeren. Het zou over een paar seizoenen moeten duren. Het kan volgend jaar niet zijn."

"Op dit moment maken we moeilijke tijden door met Ferrari en hopelijk kunnen we er allebei beter uitkomen."