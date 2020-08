Ferrari tobt in achterhoede, ook klanten-teams kunnen wel janken

Het team van Ferrari behaalt dit weekend nieuwe dieptepunten. Daar waar het team vorige race nog op een ronde achterstand werd gereden door Mercedes, zakt het team dit weekend in België dieper weg richting de achterhoede.

Hoewel Ferrari vorig jaar nog zoveel motorvermogen had dat hun snelheid op het snelle stuk indrukwekkend was -terwijl de downforce in snelle bochten bovendien optimaal was- lijkt daar nu nog weinig van over. Het team blijkt 1.371 seconde langzamer in VT2 dan dat zij vorig jaar waren op dit circuit.

Het team is geen schim meer van wat het vorig jaar nog leek te zijn. Nadat het team op de vingers werd getikt over hun motoren, zouden de scharlaken rode Italiaanse bolides -én de door Ferrari-aangedreven klantenteams- zeker 15 pk missen, zo beweerden commentatoren van SkySports tijdens de eerste trainingen. Ook de klanten-teams hebben daar last van tijdens de Grand Prix van België dit weekend. Er leek vorig jaar in Spa-Francorchamps geen einde te komen aan de paardenkrachten van de Ferrari's. Zo konden de Scuderia en de Ferrari-aangedreven klanten-teams met steiler afgestelde vleugels rijden, zodat er topsnelheid was én neerwaartse druk.

Het steigerende paard steigert niet zo indrukwekkend meer, sinds de Italianen wat aanpassingen moesten doen aan hun krachtbronnen. Het rode team opereert op vrijdag ver buiten de top tien, Leclerc en Vettel verremmen zich regelmatig en de auto lijkt moeilijk te besturen. De coureurs worstelen zichtbaar in hun auto. De tijden beloven weinig goeds. Leclerc 14, Vettel 15 in VT1.

Vrijdagmiddag ging niet veel beter: in dezelfde slagorde reden de Ferrari's de 15e en 17e snelste tijd in de tweede vrije trainingen in Spa-Francorchamps voor de Grand Prix van België.

Prestaties van vorig jaar herhalen zit er niet in

Charles Leclerc zegt na de trainingen van vrijdag "We kunnen niet verwachten dat we vorig jaar gaan evenaren, het wordt een stuk moeilijker. We weten sinds het begin van het seizoen dat het een stuk moeilijker is voor ons. Het is vooraf moeilijk te zeggen waar we staan, maar ik zal mijn uiterste best blijven doen om zo ver mogelijk te komen. Dit circuit is fantastisch, hopelijk kunnen we toch iets laten zien."

Leclerc vindt het moeilijk te zien dat zijn team nu zo ver afglijdt. "Het voelt niet goed en het is verdrietig om Ferrari zo ver onderaan te zien staan. Zoals altijd is het ons werk als coureurs om ons best te blijven doen en dat is precies wat ik en Seb (Vettel, red.) proberen te doen in de auto."

Vettel noemt het gedrag van de Ferrari 'Tricky'. "De auto was echt heel moeilijk te besturen. Dat betekent ook dat we niet helemaal stonden waar we horen te staan dus we zoeken naar opties in de afstelling. We hebben veel geprobeerd vanmiddag maar we moeten vanaf nul opnieuw beginnen en iets anders proberen. Morgen zal het vast beter gaan", aldus Vettel na de trainingen van vrijdag.

Hoop

Vettel heeft hoop aangezien het voorgaande jaren op de vrijdag ook moeilijk was. "Toen kwamen we ook op zaterdag met oplossingen, dus daar werken we nu aan. Hopelijk komen we morgen (vandaag dus) met een oplossing."