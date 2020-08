Christian Horner: "Na Spa en Monza komen onze favoriete circuits"

Voor het seizoen 2020 begon leek het er fantastisch uit te zien voor Red Bull Racing. Tijdens de wintertests had Max Verstappen met de RB16 zijn visitekaartje afgegeven en leek de strijd voor het kampioenschap tussen de Nederlander en Hamilton te gaan.

Na de uitgestelde seizoensstart door het coronavirus was de Grand Prix van Oostenrijk begin juli de eerste race van het jaar. Verstappen leek onderweg naar een mogelijke overwinning maar viel in de elfde ronde uit vanwege problemen met zijn wagen.

Achterstand op Hamilton

Sindsdien kijkt hij tegen een achterstand aan maar bij Red Bull heeft men goede hoop dat de doorontwikkeling van de RB16 en de favoriete circuits van het Oostenrijkse team ervoor kunnen zorgen dat Verstappen alsnog een kans krijgt op de wereldtitel van 2020, en hiermee de jongste wereldkampioen ooit wordt.

In de podcast van Red Bull praat Horner over de afgelopen tijd en kijkt hij vooruit naar de rest van het seizoen: "De afgelopen 7 weken is er veel gebeurd. De uitvalbeurt van Max Verstappen tijdens de eerste race was een domper. Zonder die uitvalbeurt had Max op zijn minst 18 punten dichterbij Lewis Hamilton gestaan in het kampioenschap."

Favoriete circuits Red Bull

De teambaas van Verstappen en Albon is nog altijd vol vertrouwen dat de achterstand flink ingelopen kan worden. Niet direct, maar na Spa en Monza komen er circuits op de kalender die de RB16 goed moeten liggen. De 46-jarige Brit: "We werken met het hele team heel hard aan de wagen, mede omdat we hier ook volgend jaar mee moeten races. Petje af voor Mercedes die het heel goed voor elkaar hebben, maar er zit bij ons nog wel wat in het vat."

"Als we de komende twee races in Spa-Francorchamps en Monza goed doorkomen, twee circuits die favoriet zijn voor de Mercedes, zullen daarna onze kansen komen. Dan komen we op circuits die ons goed liggen."