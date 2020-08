Red Bull-teambaas: "Wij waren het eerste team dat Concorde Agreement tekende"

Volgens teambaas Christian Horner was Red Bull Racing het eerste team dat de nieuwe Concorde Agreement van de Formule 1 ondertekende in Barcelona. Vorige week hebben alle 10 F1-teams zich gecommitteerd aan de sport tot het einde van 2025, inclusief de volgende grote revisie van het kampioenschap die in 2022 zal worden geïntroduceerd.

Ferrari, McLaren en Williams waren de eerste teams die publiekelijk bevestigden dat ze de nieuwe overeenkomst hadden getekend, maar Red Bull-teambaas Horner zegt dat zijn team de eerste was die de pen op papier zette tijdens het Spaanse Grand Prix-weekend in Barcelona na een periode van 'strikte maar eerlijke' onderhandelingen met Liberty Media, de eigenaren van F1.

Ecclestone versus Liberty

Horner zei hierover dat het lang duurde vanwege de coronarisis: "De onderhandelingen duurden lang, vooral gezien de wereldwijde uitdagingen waarmee de sport wordt geconfronteerd, maar in sommige opzichten waren ze ook opmerkelijk rechttoe rechtaan in vergelijking met voorgaande jaren."

"Onderhandelen met Bernie Ecclestone in het verleden was altijd leuk, altijd een beetje anders, maar Liberty was erg eerlijk met de onderhandelingen en we waren in feite het eerste team dat het contract tekende in Barcelona. Je moet een holistische kijk op deze dingen hebben. Dat was de afspraak, dat was wat Chase Carey en Liberty op tafel legden en het was aan de teams of ze ervoor kozen om het te accepteren of de F1 te verlaten."

“Het is een belangrijke overeenkomst voor F1 en hoewel de details vertrouwelijk zijn, biedt het stabiliteit en continuïteit voor de toekomst, dus we zijn blij dat we het over de streep krijgen. Liberty heeft zeker een aantal goede dingen voor de sport bereikt in termen van openstelling en interesse wekken bij een nieuwe schare fans, wat alleen maar positief kan zijn. De belangrijkste uitdaging is nu om de reglementen voor 2022 goed te krijgen om beter racen te promoten. "