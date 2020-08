Carlos Sainz: "Niet makkelijk om bij Ferrari naast Leclerc te rijden"

Carlos Sainz heeft aangegeven dat hij weet wat hij in petto heeft bij Ferrari volgend seizoen, maar staat erop dat hij uitkijkt om teamgenoot van Charles Leclerc te worden in 2021. Sainz werd bevestigd als de vervanger voor Sebastian Vettel nadat het team in mei had aangekondigd dat de Duitser het team aan het einde van het jaar zou verlaten. Sainz zal op zijn beurt worden vervangen bij McLaren door Daniel Ricciardo.

Waarde bewijzen

In een recent interview met The Race, legde Sainz uit hoe hij niet verbaasd zal zijn als hij zal worden vergelijken met Leclerc wanneer hij volgend jaar bij het team komt, maar er zeker van is dat zijn tweejarige contract hem genoeg tijd zal geven om zijn waarde in het team te bewijzen.

Sainz gebruikte voorbeelden van het toetreden tot vorige teams zoals Renault en McLaren en was in staat om goed te presteren tijdens zijn jaren bij die teams met betrekking tot zijn teamgenoten. Sainz: "Ik ben me ervan bewust dat ik in iets nieuws stap en hij er al twee jaar rijdt tegen de tijd dat ik arriveer. Hij zal de auto goed kennen en weet heel goed hoe het team werkt."

"Ik ben al eerder in die situatie geweest. Bijvoorbeeld bij Renault, toen ik naast Nico Hulkenberg terecht kwam. Ik weet dat het tijd kost voordat je iedereen leert kennen en hoe je de volledige prestaties van de auto kunt benutten en hoe je een team kunt opbouwen en jezelf kunt voeden in dat team. Ik weet hoe het is, ik heb het eerder gedaan."

"Ik weet dat het niet makkelijk zal zijn, vooral met het talent van Charles en hoe goed hij het de laatste tijd doet. Hij is een geweldige concurrent, maar het is een uitdaging die ik spannend vond toen ik mijn contract tekende. Het is misschien niet een contract voor de lange termijn, maar ik heb een middellange termijn contract van 2 jaar die me genoeg tijd geeft om in het team te komen. Met een beetje geduld vanaf nul beginnen en me beetje bij beetje aan te passen aan het team moet deze missie kunnen slagen."