Gerhard Berger: "Kan Racing Point Vettel een winnende auto geven?"

De toekomst van Sebastian Vettel is nog altijd niet duidelijk. De viervoudig wereldkampioen F1 is op zoek naar een stoeltje voor 2021, nadat Ferrari hem geen nieuw contract aanbood begin dit jaar, maar wel Carlos Sainz vastlegde als opvolger van de Duitser.

Hierdoor begeeft Vettel zich in een lastig pakket; Bij Mercedes zegt men geen plek te hebben - al hoewel het contract van Hamilton afloopt en officieel nog niet is verlengd, en datzelfde geldt voor Red Bull Racing die ook zeggen door te gaan met Alexander Albon. De enige optie om flink voor de punten mee te rijden is Racing Point, dat volgend jaar Aston Martin wordt.

Twijfels over Racing Point

Zijn eerste teambaas in de Formule 1, Gerhard Berger, sprak zich de laatste weken al vaker uit over de positie van Vettel maar ook over de sores bij Ferrari. Bij Sky Duitsland vraagt hij zich af waar Vettel heen kan gaan om voor de winst te kunnen vechten: "De stap naar Red Bull of Mercedes is op dit moment niet mogelijk, alleen als er een speciale of bijzondere situatie voordoet."

"Welk ander team kan hem een winnende auto geven? Je kunt zeggen dat Racing Point dat op dit moment kan, maar de vraag is of zij volgend jaar echt kunnen strijden met Red Bull en Mercedes. Daarover heb ik serieuze twijfels."

Wat wil Vettel?

Gerhard Berger probeert in het hoofd van de Duitser te kruipen: "De grote vraag is natuurlijk hoe hij zelf tegen zijn eigen toekomst aankijkt. Wil hij aanvallen? Wil hij het nogmaals proberen? Het enige advies dat ik hem kan geven is om een team te kiezen waarbij hij een wagen krijgt die hem in staat stelt om minimaal races te winnen. Ik zie alleen niet welk team hem dat op dit moment kan bieden."