Alex Zanardi na 2 maanden definitief van intensive care

Eindelijk lijkt er wat goed nieuws te zijn vanuit Italië. Alex Zanardi is twee maanden na zijn heftige ongeluk waarbij hij frontaal op een vrachtwagen botste, van de intensive care gehaald in het ziekenhuis waar hij lag. Zijn toestand is de afgelopen weken verbeterd waardoor de handbike-coureur naar de normale verplegingsafdeling is gebracht.

Op 19 juni raakte de 53-jarige coureur betrokken bij het ongeluk toen hij in de middag ging trainen met zijn handbike. Direct na zijn ongeluk bleek zijn toestand dermate ernstig, met onder andere flinke verwondingen aan zijn gezicht en zichtvermogen, dat hij diverse operaties moest ondergaan.

Na de operaties ging zijn conditie hard achteruit waarna hij op de intensive care belandde, maar het ziekenhuis heeft laten weten dat hij hier dus nu vanaf is en de gewone zorg krijgt.