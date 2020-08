"Charles Leclerc verdient straf voor rijden zonder gordels"

Kees van de Grint en Allard Kalff vinden dat er minimaal een reprimande of straf had moeten worden gegeven aan Charles Leclerc, in Spanje afgelopen weekend. De Monegask reed twee keer op volle snelheid over het rechte stuk terwijl zijn gordels al los waren. Dat gebeurde nadat hij zijn Ferrari weer aan de praat had gekregen in de chicane bij bocht 15 waar hij was gespind.

Die spin werd veroorzaakt door een elektronisch probleem waardoor de motor af sloeg, vertelde Leclerc achteraf. Ook erkende hij dat hij zijn gordels los had gemaakt om uit te stappen, waarna de auto toch weer startte. Zijn gordels waren toen dus al los, toch reed hij verder.

Voordat hij naar de pitstraat kwam, reed hij nog twee ronden met volle snelheid door. Leclerc gaf via boordradio aan dat hij naar voren bewoog tijdens het remmen. Toen hij zei dat er "vast wel iemand problemen zou hebben" dat hij zijn gordels niet gebruikte, besloot Ferrari pas om Leclerc's race te laten eindigen in de pits.

Verbazingwekkend

Dat het stil bleef over het incident doet Allard Kalff en banden-expert Kees van de Grint de wenkbrauwen fronzen. De oud-bandenman van Bridgestone die verantwoordelijk was voor het rubber onder de auto's waarmee Schumacher vele titels bij Ferrari won, vindt een reprimande of straf gepast. Kalff vindt dat ook, zeker gezien de veiligheidscampagnes van de FIA. Van de Grint vertelt daarbij een aantal anekdotes en noemt een voorbeeld waarbij zo al eerder fatale ongelukken gebeurden in de F1-geschiedenis.

Kees staat niet alleen: ook Danner roept om een straf

Ook oud F1-coureur Christian Danner snapt niet dat ook niet eens een oproep van de race-leiding kwam om Charles uitleg te laten geven over het incident. De Duitse Danner sluit zich aan bij Van de Grint en Kallf: Leclerc had een straf moeten krijgen.

Danner: "Dit zou wat mij betreft bestraft moeten worden. Los van de grove nalatigheid om gewoon door te rijden op die manier, is het ook gewoon verboden", zegt Danner tegen de Duitse krant Bild.

Kees van de Grint haalt nog een anekdote aan waarbij hij vertelt samen met FIA-baas Jean Todtt (destijds nog bij Ferrari) in een auto te stappen. Als de auto het paddock nog af is gereden, roept Todt hard dat de chauffeur moet stoppen. Er mocht van Todt pas worden door gereden nadat iedereen veilig vast geriemd was, vertelt van de Grint. In dat licht is het extra vreemd dat de stewards niet ingrepen.

Dat en meer komt aan bod in de nieuwste aflevering van RTL GP's Slipstream.