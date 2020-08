Helmut Marko: "Geen enkele band werkte op de wagen van Albon"

De Spaanse Grand Prix was bijna weer als vanouds tussen Red Bull Racing en Mercedes. Het Duitse team won, met grote voorsprong op de Red Bull van Verstappen ondanks zijn tweede plaats. De banden sleten minder dan vorige week in Silverstone en de blaren die er waren zorgden voor minder problemen.

Na de race kreeg Helmut Marko vragen over de bandenslijtage bij Red Bull Racing. Waar de RB16 tijdens de tweede Britse Grand Prix op Silverstone erg goed was op de banden, was dit een week later allesbehalve het geval.

In gesprek met Sky Sports zei Marko: "Op de harde band was het precies het tegenovergestelde van Silverstone: we konden het tempo van Mercedes niet bijhouden. De slijtage van de banden was bij ons veel hoger dan bij Mercedes."

Niets werkt bij Albon

Vooral Albon werd het slachtoffer van de minder presterende banden. "Met Max werkten ze halverwege de race nog goed, maar met Albon werkte helemaal niets. Het maakt niet uit op welke compound hij reed, geen enkele band werkte op zijn wagen. De harde band was tenminste niet goed voor ons."

Waar Verstappen vorige week de overwinning pakte door te kiezen voor de harde band, werd een mooi klassement van Albon verpest door de band met de witte markeringen. De Britse Thai eindigde uiteindelijk als achtste.