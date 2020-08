Max Verstappen na vijfde podium op rij: "Dit was het maximale resultaat"

Max Verstappen beleefde wederom een goede race op het Circuit de Barcelona. Op de plek waar hij in 2016 zijn eerste zege pakte, kon hij tijdens de 2020-editie van de Grand Prix van Spanje niet tippen aan de snelheid van Lewis Hamilton in de Mercedes. Desalniettemin wist de Nederlander voor de vierde race op rij voor Valtteri Bottas te finishen en maximaliseerde hij wederom het resultaat voor Red Bull met een P2. De waarde van Max Verstappen voor Red Bull Racing werd nog maar eens benadrukt, doordat teamgenoot Alexander Albon pijnlijk genoeg op een ronde achterstand werd gereden door de Nederlander. De Thai kwam niet verder dan de achtste plek.

Verstappen was dan ook trots op zijn vijfde podiumfinish op een rij: “Ik denk dat we het maximale resultaat bereikt hebben met het splitten van de Mercedessen. We hadden duidelijk niet de snelheid van Lewis, dus ik ben er blij met de tweede plek.”

“Start was cruciaal”

“De start was cruciaal om Valtteri voorbij te gaan, daarna was het zaak om mijn eigen race te rijden. Ik had eigenlijk wat meer bandendegradatie verwacht, maar ik was zeker in de tweede stint tevreden over mijn banden. We blijven proberen de auto te verbeteren, maar Mercedes zit natuurlijk ook niet stil. Wij zullen in ieder geval blijven pushen.”