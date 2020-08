Helmut Marko wil dit jaar de titel: "Max Verstappen moet jongste wereldkampioen ooit worden"

Na de Spaanse Grand Prix mogen teams in 2020 geen gebruik meer maken van de kwalificatiemodus. Volgens Helmut Marko is dit goed nieuws voor Red Bull Racing. Het was een opvallende uitspraak van de FIA, maar een beslissing die duidelijk is genomen om de dominantie van Mercedes te verminderen.

De Grand Prix van Spanje is het laatste raceweekend waar teams in 2020 een kwalificatiemodus kunnen gebruiken. Tijdens de andere weekenden zullen teams met één modus moeten racen, dus er moet een balans worden gevonden tussen snelheid en het opblazen van de motor.

Pole positions mogelijk voor Red Bull

Er is veel kritiek op de beslissing, maar Helmut Marko is er blij mee. "Het is een goede beslissing voor ons, want nu zijn pole positions zelfs mogelijk voor ons. In Barcelona verloren we minstens een halve seconde op Mercedes in de kwalificatie door hun party-modus. In Spa zou het zelfs acht tienden van een seconde zijn geweest", zegt de adviseur van Red Bull Racing tegen F1-Insider.com.

"Elk weekend worden we beter als het gaat om het chassis. We komen steeds dichter bij Mercedes. Daarom geloven we dat we gelijk zullen zijn aan Mercedes in de kwalificatie in België."

Verstappen alsnog kampioen in 2020?

Volgens Marko is de beslissing van de FIA ​​enorm belangrijk voor het Red Bull Racing-team. "We hebben ons grootste doel nog niet opgegeven: we willen nog steeds van Max Verstappen de jongste kampioen ooit maken. We weten wat er nog meer in de auto zit. In 2012 moesten we 60 punten halen om Fernando Alonso in te halen, dat zijn we niet vergeten."