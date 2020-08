Daniel Ricciardo laat tatoo zetten als hij met Renault op podium komt

Daniel Ricciardo heeft onthuld dat hij en Renault Formule 1-teambaas Cyril Abiteboul een weddenschap hebben afgesloten dat het duo beiden een passende tatoeage neemt als hij dit seizoen een podium scoort. De Australische coureur heeft hiervoor nog tot het einde van dit seizoen, want vanaf 2021 rijdt hij bij McLaren.

Ricciardo moet tot nu toe nog een podium scoren voor het team maar eindigde als vierde tijdens de Britse Grand Prix van dit jaar waarmee hij zijn beste resultaat met Renault tot nu toe wist te evenaren. Na de eerste van twee races die op Silverstone werden gehouden, grapte de Australiër via de teamradio dat hij slechts één positie verwijderd was om het podium te evenaren dat nodig was om hun weddenschap te vervullen.

Weddenschap met teambaas Renault

Als Ricciardo nog een stap verder kan gaan en het eerste podium van Renault als fabrieksteam sinds 2011 veilig kan stellen voordat hij aan het einde van het jaar naar McLaren vertrekt, laat het duo bijpassende tatoeages zetten. De uitleg die hij hierover gaf volgde in Spanje: "Het is een beetje vaag, maar ik herinner me dat hij de plaatsing en de maat koos, maar ik koos het ontwerp."

"We zullen dat duidelijk maken, maar het is een tatoeage, en hij heeft er geen, dus het is een groot probleem voor Cyril. Ik denk dat het iets spontaans zal zijn, een opwelling. Het moet iets grappigs zijn, als hij ernaar kijkt, schudt hij zijn hoofd en zegt 'ah, onthoud die tijden'. Een van die momenten zal het zijn."

Laatste podium in 2018

Ricciardo's laatste podium in de F1 kwam tijdens het seizoen 2018 toen hij voor Red Bull racete, voorafgaand aan zijn overstap naar Enstone voor de volgende stap in zijn carrière.

Gevraagd of hij teleurgesteld zou zijn als hij in 2020 geen podium zou halen, antwoordde Ricciardo: "Ik zou liegen als ik nee zou zeggen. Het is meer als de kans zich voordoet en we die missen, dan zou ik zeker teleurgesteld zijn. Maar als ik elke race mijn beste doe en daardoor elke race zesde finish, dan ben ik niet teleurgesteld."

"Maar ik wil weer op het podium staan ​​en een trofee krijgen op een robot of wat ze nu ook doen. Ik mis dat en ik krijg waarschijnlijk een boete als ik uit mijn schoen drink, maar het zal het waard zijn!"