Daniel Ricciardo: "Een tiende achter Verstappen is heel goed"

Daniel Ricciardo heeft een goed weekend in Silverstone. Het Renault-team lijkt de laatste tijd, maar zeker dit weekend, stappen te maken en dat was te zien tijdens de kwalificatie. De Australische coureur reed zichzelf naar de vijfde tijd en staat bekend om zijn zeer goede kwalificatierondjes.

Hiermee start hij achter Nico Hulkenberg en Max Verstappen die zich op de derde en vierde plaats kwalificeerden. Hij zegt dat Renault blij is met het resultaat: "Het ziet er goed uit. Iedereen was verrast dat we gisteren P3 stonden, daarom stond er misschien wat druk op het team om dat weer voor elkaar te krijgen. Niet dat wij de derde plaats weer hadden verwacht, maar de vijfde positie wel. Toen ik over de finish kwam had ik het gevoel dat ik alles eruit had gehaald dus dat gaf een voldaan gevoel."

Medium banden werken goed

Waar velen ook verrast over waren was de keus voor de medium band voor Ricciardo. Hij legt uit hoe hij tot die keus kwam: "In Q1 reed ik op de zachte banden een goede ronde. Daar was ik blij mee. In Q2 ging ik naar buiten op de mediums en reed ruim een seconde sneller. De wagen voelde bovendien heel makkelijk aan om te besturen. Hij reed echt veel beter, die band ligt onze wagen erg goed dus toen ben ik op de mediums blijven rijden."

Verstappen en Ricciardo

De voormalig teamgenoot van Verstappen bij Red Bull staat nu in een Renault één plekje achter hem. Ricciardo is daar blij mee en zegt dat het team blij is zo dicht op de Nederlander met zijn RB16 te staan.

Tegen Sky Sports zei Ricciardo: "We staan een tiende achter Max Verstappen, dat is heel goed en zijn we erg blij mee. Vorig weekend zaten we 8 tienden erachter geloof ik, dus dit is heel goed. We hebben ook echt veel aan de wagen verbeterd en dit is het resultaat."