Magnussen negeert Hamilton en stopt met knielen: "Ik kniel niet meer"

Kevin Magnussen zegt dat hij zich heeft aangesloten bij degenen die weigeren te knielen voor Formule 1-races omdat hij de politieke beweging Black Lives Matter niet ondersteunt. In Oostenrijk en Hongarije sloten slechts zes coureurs zich niet aan bij Lewis Hamilton en de rest van het veld van 2020 in knielende solidariteit met de antiracismebeweging.

Maar met wereldkampioen Hamilton die een 'Black Lives Matter' T-shirt draagt ​​in plaats van de' End Racism'-slogan op de shirts van de andere coureurs, geeft Haas-coureur Magnussen toe dat knielen hem steeds ongemakkelijker maakte.

Hierdoor koos de Deen ervoor om zich bij Max Verstappen, Kimi Raikkonen, Daniil Kvyat, Carlos Sainz, Antonio Giovinazzi en Charles Leclerc te voegen om in plaats daarvan te besluiten om te gaan staan. Tegenover de Deense TV zei Magnussen: "Ik sta niet helemaal achter waar de organisatie Black Lives Matter voor staat. Ik ben tegen racisme en ik denk dat dat moet stoppen. Daarom knielde ik eerst. Ik denk dat elke coureur en elke persoon zijn eigen gedachten kan laten zien op de manier waarop hij ze wil uiten."

Terwijl de knielende momenten elke race zullen doorgaan in 2020, zegt voormalig F1-wereldkampioen Damon Hill dat het risico bestaat dat de steun ervoor uiteindelijk zal vervagen. Hill: "Mensen houden er niet van om te horen wat ze moeten doen. Je wilt de sympathie van mensen niet uitputten, dus het wordt een uitdaging voor Lewis om die vlag te blijven dragen. Misschien moet hij het alleen doen en in zijn eentje verder gaan."

Kritiek op BLM

Op de officiële Black Lives Matter-website is racisme inderdaad niet het enige genoemde probleem. Er zijn verwijzingen naar transgender en genderneutraal leven en 'sisgender-privilege', en een van de gestelde doelen is om 'de westers voorgeschreven nucleaire gezinsstructuur te verstoren'.

Charles Leclerc gaf al aan dat hij het niet eens is met de gedachten die BLM uitdraagt en daarom absoluut weigert om te knielen. Hij vindt het niet prettig dat BLM ook een gewelddadig karakter heeft. Ook Max Verstappen was meteen vanaf het begin duidelijk dat hij tegen racisme is maar niet zal knielen.