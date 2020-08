Hamilton wil in gesprek met Verstappen en Magnussen omdat ze niet knielen

Lewis Hamilton wil dat er meer gesprekken plaatsvinden om coureurs zoals Kevin Magnussen en Max Verstappen ervan te overtuigen om voor races te knielen. Magnussen en Verstappen zijn inmiddels twee van de zeven coureurs die het niet nodig vinden om te knielen om op die manier te laten zien dat ze tegen racisme zijn. De andere vijf zijn Kimi Raikkonen, Charles Leclerc, Carlos Sainz, Antonio Giovinazzi en Daniil Kvyat.

Tegenover het AD vertelde de Deen Magnussen: "Ik sta niet helemaal achter de organisatie Black Lives Matter."

Toto en Susie Wolff steunen Hamilton

Mercedes-teambaas Toto Wolff zei dat de zesvoudig wereldkampioen gerechtvaardigd is in zijn kruistochten tegen racisme. Wolff sprak met de Guardian: "Wij als blanke mannen van middelbare leeftijd kunnen ons nooit in een situatie voorstellen waarin iemand racistisch is misbruikt", zei de Mercedes-chef tegen de Guardian.

"Ik denk dat hij zich realiseerde dat een vreedzaam, stil protest de afgelopen 60 jaar niets heeft veranderd. Dus misschien is het tijd om je stem op een meer polariserende en confronterende manier te gebruiken in de hoop dat hij verandering kan veroorzaken."

De vrouw van Wolff, Susie, die een Formule E-team leidt, is het daarmee eens. Susie Wolff zegt tegen CNN: "Hoezeer we denken dat de sport misschien niet racistisch is, als Lewis ons vertelt dat het zo is komt het uit zijn eigen persoonlijke ervaring en daar hebben veel mensen last van. Hij is echt niet de enige."

Hamilton wil praten met Max en Kevin

Dus toen hem werd gevraagd of coureurs zoals Verstappen en Magnussen gedwongen zouden moeten worden om te knielen in plaats van te gaan staan, antwoordde Hamilton: "Ik ga je niet vertellen wat mijn mening is of iedereen het nodig heeft of niet. Maar als je naar alle andere sporten kijkt zoals basketbal of voetbal, Spaanse teams, Italiaanse teams, teams over de hele wereld, ongeacht hun nationaliteit of samenstelling, ze doen het allemaal samen."

"Ik weet niet waarom Verstappen en Magnussen het niet hebben gedaan, ik heb hun niet gesproken. Misschien moeten er meer gesprekken gevoerd worden met de coureurs die niet knielen."