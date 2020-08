AlphaTauri denkt dat een lekke achterband de crash van Kvyat heeft veroorzaakt

Franz Tost is van mening dat een lekke achterband de zware crash van Daniil Kvyat heeft veroorzaakt. De Rus parkeerde zijn AlphaTauri AT01 in de snelle bochtencombinatie van Maggotts en Becketts in de vangrail.

Na afloop van de Britse Grand Prix nam Kvyat de schuld op zich voor de crash:"Ik had gewoon een hele goede race tot het moment dat het mis ging. Ik haalde een paar mensen in en had een goede start, ik maakte tijd goed op mijn voorliggers. De crash was mijn fout, helaas ik ging te hard over de kerbstones."

Teambaas Franz Tost zegt dat het niet Kvyat zijn fout is geweest: "Daniil had een goede race. Hij lag achter Pierre toen het fout ging. Het ziet er op dit moment naar uit dat een lekke band de oorzaak van de crash is."

Tost was blij dat zijn pupil heel uit het wrak kon stappen. "Dat is natuurlijk het belangrijkste, maar het is wel jammer. We hadden dit weekend kans op een dubbele punten-finish."