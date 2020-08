Max Verstappen over kansen: "Wind gaat een grote rol spelen"

Max Verstappen was de snelste man achter de beide Mercedessen. Het Duitse team is te snel voor iedereen en wist een gat te slaan van een ruime seconde naar de rest. Max Verstappen start de race vanaf de derde positie. Red Bull Racing kwam vrijdag met nieuwe onderdelen aan op het circuit, die werden meteen op de auto van de Nederlander geschroefd. Hoewel hij in Hongarije niet zo blij met de auto was, was hij dat wel na de kwalificatie op Silverstone.

Max Verstappen lijkt steeds minder te geloven in een betere auto dan Mercedes. Het gat naar de W11-bolide is ruim een seconde en dat is te veel. Ook al brengt Red Bull een snellere auto mee, dan nog lukt het ze niet om het tempo te kunnen volgen. Volgens Horner speelt het team verstoppertje. Ondanks alles denkt Max dat hij alles uit zijn bolide heeft gehaald. "Over het algemeen zou ik zeggen dat we een goede kwalificatiesessie hebben gehad en alles uit de auto hebben gehaald wat we konden. Mijn laatste ronde in Q3 was goed, maar je kon al heel vroeg zien dat Mercedes-bolide te snel was, net als de afgelopen paar races."

Wind kan een rol gaan spelen

De 22-jarige Limburger hoopt morgen nog posities te kunnen winnen, maar een langzamere kwalificatietijd dan vorig jaar toont aan dat het lastig wordt. Een andere factor waar Verstappen rekening mee moet houden is de wind. "Ik ben blij met P3 en het geeft ons een kans om te vechten met Mercedes, dus ik hoop dat ik een goede start kan maken en de druk hoog te houden. De wind is hier een grote factor en deze auto's zijn daar erg gevoelig voor. Gisteren was het echt lastig met de bochten op lage snelheid, maar we leren nog steeds over de auto en proberen hem te verbeteren. Ik denk dat we een goede richting hebben gevonden, het lijkt voorspelbaarder dit weekend en het was erg leuk om vandaag te racen."

Hopen op verbetering

Op de vraag of de Nederlander nog harder kon was hij duidelijk. "Ik denk niet dat ik veel meer kon doen, maar laten we morgen kijken. We zullen proberen een aantal goede punten te scoren, in ieder geval derde blijven, maar we hopen altijd op een beetje meer."