Lewis Hamilton baalt van spin: "Ik had weinig vertrouwen"

Lewis Hamilton reed zijn perfecte ronde. De Mercedes-coureur wist zijn teamgenoot te verslaan met een klein verschil. De motor van de Duitse fabrikant was wederom de snelste, want achter de twee coureurs van het team staat Verstappen met ruim een seconde achterstand.

Lewis Hamilton kreeg zijn ronde niet zomaar cadeau. Op de onboard beelden is te zien en te horen dat hij alles geeft om de snelste ronde te rijden. De Brit heeft ook het circuit record verbroken en start daarom morgen vanaf pole position. De coureur met startnummer 44: "Er is een relatief grote kloof tussen ons en de derde plaats van Verstappen, maar het maakt niet uit omdat Valtteri me tot het uiterste drijft. Ik heb wijzigingen aangebracht tijdens de kwalificatie en daardoor kon ik het volledige potentieel benutten. Dus het was een echte strijd daarbuiten."

Spin veroorzaakt door vertrouwen

Lewis Hamilton maakte een klein foutje in de kwalificatie. De coureur spinde tijdens Q2 in zijn snelle ronde en beschadigde daarmee zijn banden. Het gebeurt niet vaak dat de Brit z’n foutje maakt, maar daar baalt hij wel van. "We hadden die spin. De kwalificatie gaat veel over vertrouwen en ik had het moeilijk, toen spinde ik maar ik wist mezelf op te vangen. De eerste ronde was goed en de tweede was een stuk beter."

Hamilton start voor de 91ste keer morgen vanaf pole position.