Carlos Sainz: "Verwacht dat ik pas in 2022 met Ferrari races kan winnen"

Carlos Sainz zegt dat het alleen gezond verstand is om te concluderen dat hij geen wereldkampioen zal worden en zelfs geen races zal winnen nadat hij volgend jaar voor Ferrari zal rijden. De Spanjaard, die momenteel voor McLaren rijdt, werd gevraagd naar de recente bekentenis van Ferrari-voorzitter John Elkann dat een rode auto waarschijnlijk pas in 2022 een race zal winnen.

Sainz verdedigde de voorspelling van Elkann en vertelde El Mundo Deportivo: "Je hoeft geen genie te zijn om te zien dat de Formule 1 wordt gedomineerd door Mercedes. Op dit moment is het voor iedereen moeilijk, of het nu Ferrari, Red Bull, McLaren, Renault of Racing Point is om te strijden voor het wereldkampioenschap met de dominantie van Mercedes dit jaar."

"En in 2021 zullen de auto's praktisch hetzelfde zijn. Het is gewoon logisch dat het tot 2022 erg moeilijk zal zijn om Mercedes te verslaan."

Volgend jaar zal Sainz naast Charles Leclerc plaatsnemen als vervanger van Sebastian Vettel. De Duitser is de wacht aangezegd omdat het Italiaanse team zijn contract niet wilde verlengen.