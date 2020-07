Eddie Jordan: "Albon krijgt laatste kans bij Red Bull met nieuwe engineer"

Red Bull verwacht dat Alex Albon van nu af aan een flinke prestatieverbetering zal laten zien dankzij de samenwerking met een meer ervaren race engineer. Het Oostenrijkse team heeft aangekondigd dat Mike Lugg, de engineer sinds het begin van Albon bij Red Bull, van de worstelende in Engeland geboren coureur, is teruggekeerd naar Milton Keynes voor een rol in de fabriek.

Terug van de fabriek om hem te vervangen, is Simon Rennie. Hij bewandeld de omgekeerde weg. Ervaring heeft Rennie genoeg, die met Mark Webber en Daniel Ricciardo werkte bij Red Bull. De jaren voor Red Bull werkte hij bij Renault. Ricciardo zegt over Rennie: "Simon en ik hadden veel wederzijds vertrouwen, dus ik weet zeker dat alles goed komt voor Alex. Ik heb een paar hele goede jaren met hem gehad met Simon Rennie."

Albon gaf toe dat Red Bull de engineers heeft gewisseld omdat Rennie meer ervaring heeft. De samenwerking met Lugg was echter goed: "Ik had geen problemen met Mike. Het is gewoon dat de auto erg moeilijk te besturen is en het team heeft besloten dat in zo'n situatie iemand met meer ervaring nodig is."

Laatste kans Albon

Sommigen zien de komst van Rennie naar de pitcrew van Albon als een laatste kans voor de 24-jarige, vooral omdat Sebastian Vettel naar verluidt graag weer bij het team komt. Eddie Jordan, voormalig teambaas, heeft zijn eigen visie hierop: "Toen ik een coureur een nieuwe ingenieur gaf wilde ik hem helpen, maar het was ook een duidelijk teken dat het de laatste kans was voor die coureur om te presteren."

Helmut Marko zegt echter dat de strijd van Albon in 2020 ook de schuld is van het team. Marko zegt tegenover f1-insider: "Zijn voormalige engineer heeft zijn werk niet slecht gedaan, maar hij was nog nieuw in het vak. Het is ook aan ons dat Albon zijn volledige potentieel niet heeft kunnen benutten. Zijn nieuwe race engineer heeft veel ervaring en zal hem kunnen helpen. Ik weet zeker dat de prestaties vanaf de allereerste race op Silverstone zullen toenemen."