Dit is het helm design van Lando Norris voor de Britse GP

Lando Norris heeft een nieuw helmontwerp onthuld dat hij zal gebruiken voor de Britse Grand Prix van dit weekend. Een aantal weken geleden opende Norris een wedstrijd voor fans om hun ontwerpen in te sturen, waarbij hij zijn favoriet zou kiezen om het hele weekend tijdens zijn thuisrace te vertonen.

De winnende inzending werd geschetst door een zes jaar oude fan genaamd Eva, met Norris die zei dat het ontwerp hem eraan herinnerde wanneer hij als kind willekeurige helmkleuren zou ontwerpen.

Norris heeft de nieuwe helm tijdens een korte livestream op Twitch onthuld voorafgaand aan de actie van dit weekend op Silverstone. De 20-jarige Brit: "Dit komt van Eva en ze is zes jaar. Haar vader heeft haar ontwerp ingestuurd. Het doet me gewoon veel denken aan toen ik jonger was, krabbelde weg en kwam met leuke dingen. Het is heel origineel, er is niets van dit ontwerp dat probeert om het er allemaal glitter en glamour uit te laten zien."

"Ik hou ervan. Er is veel wit, maar tegelijkertijd vind ik het echt schattig. Ik hou van de kleuren en het is heel origineel. Ik zal het hele weekend deze helm dragen, bij nat en droog weer. Dank aan iedereen die ook hun ontwerpen heeft ingestuurd. Hopelijk kunnen we in sommige andere races wat meer van deze competities doen."

Norris voegde toe dat hij hoopvol is om in de toekomst een volledig F1-seizoen te rijden met helmen die alleen door fans zijn ontworpen. De McLaren-coureur staat momenteel vierde in het coureursklassement na de eerste drie races van 2020. Tijdens de openingsrace van het seizoen in Oostenrijk claimde Norris zijn eerste podiumplaats.