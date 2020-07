Lando Norris: "Silverstone voelt niet als thuis zonder fans"

Lando Norris rijdt komend weekend voor de tweede keer zijn thuisrace in de F1. De Brit debuteerde vorig seizoen bij McLaren en kwalificeerde zich toen als achtste en eindigde de race net buiten de punten op de elfde plaats.

Vorig jaar genoot hij van de aandacht van de Britse fans, maar dat zal dit jaar anders zijn. In gesprek met Autosport zei de 20-jarige coureur: "Na vorig jaar was het zo'n geweldige ervaring om daarheen te gaan voor mijn eerste thuisrace. Om naar de campings te gaan en op het fan podium te gaan staan voor de duizenden mensen. Het was geweldig. Dus ik ga het echt missen. En in sommige opzichten zijn het de mensen die er een thuisrace van maken."

Silverstone nu een gewone race

Thuisraces maken het voor coureurs vaak net iets meer bijzonder om op te racen en geeft ze soms net dat beetje extra. Dit jaar zal Silverstone meer voelen als één van de races op de kalender van 2020: "Het is nu gewoon een race op de kalender. Ja, het is je thuiscircuit, maar de reden dat we het noemen en we zo enthousiast zijn over de thuisrace is vanwege de fans, niet omdat het gewoon een circuit is waar je terug naar huis kunt reizen en in je eigen bed kunt slapen in de avond."

"Dus het voelt raar en het voelt raar. En ik kijk ernaar uit wanneer we de gelegenheid krijgen om de fans terug te verwelkomen."

Fans binnenkort op tribunes

Het lijkt erop dat de fans binnenkort weer op de tribunes kunnen zitten aangezien de FOM enkele Grands Prix gevraagd heeft wat er mogelijk is. Dit zou één van de redenen zijn waarom de race op Hockenheim niet door kan gaan, maar er wel geracet wordt op de Nurburgring.