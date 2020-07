Organisatie GP Canada boos: "Ons gezondheidsplan is niet eens gelezen"

De organisatie van de Grand Prix van Canada is boos op de lokale overheid, omdat er geen steun was om een Grand Prix te organiseren met de benodigde maatregelen.

De Formule 1 heeft vorige week aangekondigd dat er niet geracet zal worden op het Amerikaanse continent. De organisatie van de GP van Canada had graag als enige circuit in Amerika wel een race willen organiseren. De maatregelen die het circuit kan nemen, zijn voldoende om een race te kunnen organiseren.

Het plan is echter nooit gelezen en daar is de promotor niet blij mee. "Wat ik jammer vind, is dat we wekenlang hebben gewerkt om een plan uit te werken, na overleg met Amerikaanse en Europese organisaties, maar we kregen geen lokale steun", vertelde hij aan La Presse.

Het plan is echter meteen van tafel geveegd, maar of het goed of slecht was weet niemand. "Waar ik echt van baal is dat niemand me vandaag heeft teruggebeld om me te vertellen dat het plan goed was of niet, of om aanbevelingen te doen of niet", voegde Dumontier toe.

Plan niet gelezen

Hij vertelde het Canadese Le Journal de Montreal ook dat het plan zeer uitgebreid was. Het plan was dik 100 pagina’s en was samengesteld met de Formule 1 en de landelijke gezondheidsorganisatie. "Ik wil niemand de schuld geven, maar ik denk dat ons plan niet eens is doorgelezen. Ik heb geen feedback gehad van het ministerie van volksgezondheid. Niemand belde ons terug."

Het land heeft na een mindere tijd in de coronacrisis weer een boost nodig en daar had de F1 voor kunnen zorgen. Hij is daarom extra teleurgesteld in de handelingen van de lokale overheid. "Er zijn geen activiteiten in het centrum van Montreal, de hotels zijn praktisch leeg. Ik denk dat een race in oktober ons weer op de kaart had kunnen zetten. Ik hoop dat de situatie zal verbeteren met een vaccin of een medicijn. Ja, het is voor 2021, maar iedereen zal moeten samenwerken. Als de grenzen een jaar lang gesloten blijven, zitten we in dezelfde situatie en dat is niet wat we willen."