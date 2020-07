Sainz kijkt er naar uit om in 2021 naar Ferrari te gaan, ondanks tegenvallende resultaten in 2020

Plotseling was daar in mei de aankondiging dat Carlos Sainz in 2021 naar Ferrari zou gaan. McLaren passeerde de Italiaanse-formatie in 2020 en de Italianen besloten hun auto en technische team te veranderen.

Tijdens een interview met Sky Sport-medewerkster Natalie Pinkham, verklaarde Sainz dat hij nog steeds achter zijn keuze staat. "Ik weet dat er veel vragen zijn over de prestaties van Ferrari dit seizoen, maar als je naar de geschiedenis kijkt is dit wel het meest succesvolle team aller tijden in de Formule 1."

"Als je de juiste persoon bent voor dit stoeltje, waarom zou je de kans dan niet pakken? Het is duidelijk dat Mercedes op dit moment de dominante factor is in de Formule 1 en ook dit jaar zullen ze weer de titel gaan pakken, maar voor mij is Ferrari de beste keuze en daarom heb ik deze beslissing genomen."

Ferrari eindigde tijdens de eerste Grand Prix van het jaar op de tweede plaats maar de Italiaanse-bolide komt snelheid tekort. "Het is een uitdaging die ik graag aan wil gaan en ik sta te trappelen om te beginnen. Tot die tijd ligt mijn focus helemaal op McLaren en zal ik er alles aan doen om de weg naar boven te behouden. Ik hoop dat ik e in de toekomst zie vechten voor overwinningen", sloot de Spanjaard af.