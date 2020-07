Hockenheim trekt zich terug voor plek op F1-kalender

De Grand Prix van Duitsland zou ik oktober alsnog verreden moeten gaan worden op het circuit van Hockenheim. Dat waren de laatste weken de geruchten waarbij een triple-header zou komen met Portugal (Portimao), Imola en Hockenheim. Het Duitse circuit werd genoemd als één van de circuits die dit jaar alsnog een race zouden organiseren op de aangepaste F1-kalender.

Het Duitse circuit heeft echter bekend gemaakt dit jaar geen F1-race te zullen organiseren. Duitsland stond dit jaar sowieso niet op de oorspronkelijke kalender aangezien het niet tot overeenstemming was gekomen met de FOM, maar werd wel overwogen om vanwege de coronaproblemathiek alsnog een race te houden op de aangepaste 2020-kalender.

Jorn Teske, de algemeen directeur van de Hockenheimring, vertelde aan racefans.net: "Ik kan bevestigen dat er in 2020 geen F1-race gehouden zal worden op de Hockenheimring. We zijn ons ook bewust van het feit dat Liberty Media in contact staat met de Nurburgring. We zijn echter niet in staat om aan te geven wat de status van de onderhandelingen met de Nurburgring is."

"Gedurende de laatste weken zijn we flexibel gebleven en hebben we ons beziggehouden met de Formule 1, maar uiteindelijk was het duidelijk dat het niet haalbaar was omdat de vereisten voor een race binnen Duitsland per staat verschillend zijn. Voor de Hockenheimring is het belangrijkste om ervoor te zorgen dat we in een stabiele conditie uit de crisis kunnen komen."