Ferrari vindt het te vroeg om Schumacher in 2021 te laten debuteren

Het is te vroeg om Mick Schumacher te overwegen om in 2021 in de Formule 1 te debuteren. Dat is het nieuws van Mattia Binotto, ook al geeft de Ferrari-teambaas toe dat de zoon van wereldkampioen Michael Schumacher het afgelopen weekend goed presteerde in Hongarije met een dubbel podium.

De 21-jarige Schumacher is een prominent lid van Ferrari's Driver Academy en is een optie om de stoel van Kimi Raikkonen of Antonio Giovinazzi's bij Alfa Romeo over te nemen voor 2021.

De Italiaan zegt hierover: "Ik denk dat Mick goed presteert, beter dan vorig jaar. Het is belangrijk dat hij in zijn tweede seizoen in de Formule 2 vooruitgang laat zien, en hij deed het goed in Hongarije, maar het is nog te vroeg om beslissingen te nemen over het volgende seizoen."

Marko onder de indruk van Shwartzman

De andere Ferrari-junior deed het nog beter in Hongarije, door de feature race te winnen. De 20-jarige Rus Robert Shwartzman promoveerde vanuit de Formule 3 naar de Formule 2 en leidt het kampioenschap.

Helmut Marko, die de leiding heeft over het driver development programme van Red Bull, is onder de indruk van de Rus: "Hij is slim, snel, kan goed zijn banden sparen. Hij is echt speciaal."