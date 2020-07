Hamilton bekritiseert coureurs en F1 voor gebrekkige steun tegen racisme

Lewis Hamilton heeft kritiek op zijn collega-coureurs en de Formule 1 omdat zij niet genoeg doen om racisme te bestrijden. Zijn opmerkingen kwamen na de finish van de Grand Prix van Hongarije waarin opnieuw gedemonstreerd werd tegen racisme door de coureurs. Er was echter grote verwarring wat zorgde voor gebrek aan eenheid.

De demonstratie liep niet goed omdat verschillende coureurs ofwel laat op het toneel meededen of helemaal niet, terwijl enkelen opnieuw een shirt aantrokken met de tekst 'End Racism' maar bleven staan tijdens de korte ceremonie.

Hamilton snapt F1 niet

Na de race uitte Hamilton zijn frustratie om iedereen op een duurzame manier aan boord te brengen met de boodschap, terwijl de regerend wereldkampioen ook kritiek op de F1 had omdat het de coureurs geen formeel platform bood om een collectieve en gecoördineerde aanwezigheid van de groep.

Tegenover Sky Sports F1 zei de Brit: "Vooruitlopend moeten we met de Formule 1 praten, omdat ze het beter moeten doen. Het was allemaal zo gehaast. Ik stapte uit de auto, rende naar de plek toe en knielde snel. Ze moeten meer doen. Ik weet niet waarom ze het alleen voor de eerste race aan de start deden. Ze hebben het sindsdien niet meer gedaan."

"Ze zijn naar buiten gekomen om te zeggen dat ze vechten voor diversiteit en om racisme te beëindigen, maar ze geven ons niet het platform om dat voort te zetten. Het is allemaal gehaast, dus ik denk dat ze ons meer tijd moeten geven. Ik zal met ze spreken, waarschijnlijk de komende dagen een e-mail sturen en proberen daarover met hen te coördineren. Omdat ze dat wel willen, maar ik denk dat er onvoldoende communicatie was."

Knielen heeft zijn tijd gehad

Dit weekend is bekend geworden dat GPDA-voorzitter Romain Grosjean in het kamp zit van degenen die geloven dat het symbolische gebaar zijn langste tijd heeft gehad en dat het niet nodig is om de kniebuiging bij elke race te herhalen.

Hamilton maakte bezwaar tegen het standpunt van de Fransman. De zesvoudig wereldkampioen: "Hij vindt het niet belangrijk om het te doen. Hij denkt dat we het een keer hebben gedaan en dat het dan genoeg is. Dus ik probeerde met hem te praten over wat het probleem is want het gaat niet weg, dus we moeten ervoor blijven vechten."

"Dit keer heeft hij niets gezegd in de coureursbriefing en Sebastian Vettel ook niet. Sebastian en ik stuurden elkaar een bericht en hij benadrukte, net als ik, het belang om het te blijven doen."