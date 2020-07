Haas-coureurs ontvangen straf: Magnussen teruggezet naar P10

Kevin Magnussen daarentegen zakt van de negende plaats naar de tiende plaats. De 2 punten die hij had worden dus omgezet in 1 punt. Carlos Sainz kwam als tiende over de finish maar schuift op naar de negende plaats en wisselt dus van punten met Magnussen.

