Haas-coureurs vrezen voor toekomst van het team

De coureurs van Haas hebben tijdens de persconferentie duidelijk gemaakt niet te weten of het Amerikaanse team ook in 2021 op de grid zal staan. Teameigenaar Gene Haas zal volgens Kevin Magnussen dit weekend in Hongarije zijn, om zijn renstal aan het werk te zien. De 67-jarige Haas kwam in het seizoen van 2016 met een team in nauwe samenwerking met Scuderia Ferrari de Formule 1 binnen, maar hij twijfelt of hij ook een zesde seizoen geld in de renstal moet pompen.

Magnussen's teamgenoot Romain Grosjean zei donderdag dat de vraag over de toekomst van Haas in de F1 'een moeilijke discussie' is. "Voor ons maar ook voor de Formule 1 hoop ik dat het team volgend jaar hier op de grid mag staan", aldus de Fransman racend voor het Amerikaanse team.

"Ik denk aan alle nieuwe teams die in de Formule 1 kwamen, Haas degene is die het meest succesvol was, maar ik ben niet degene die de beslissing neemt."

Toekomst is moeilijk te voorspellen

Magnussen zei dat de Formule 1-wereld geen toekomst heeft die je kan voorspellen. "Formule 1 is nooit een veilige plek, je kunt de toekomst nooit voorspellen. Ik denk dat er als team veel mensen zijn die hopen dat het team doorgaat, ze houden van hun werk en natuurlijk kijken we allemaal uit naar nieuws."