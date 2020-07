Doktoren halen Alex Zanardi langzaam uit coma

Voormalig Formule 1-coureur Alex Zanardi wordt uit een medisch geïnduceerde coma gehaald, maar artsen hebben gezegd dat zijn neurologische toestand 'ernstig' blijft. De 53-jarige Italiaan, viervoudig Paralympisch gouden medaillewinnaar, liep op 19 juni ernstig hoofdletsel op bij een crash met een vrachtwagen op zijn handfiets.

Het Aou Senese-ziekenhuis in Siena, waar Zanardi wordt behandeld, gaf de volgende verklaring af: "Het gezondheidsmanagement informeert, in overleg met de familie, dat de geleidelijke vermindering van sedo-analgesie is begonnen. Na het verminderen van de sedatie, zal het een paar dagen duren voor verdere evaluatie van de patiënt door het multidisciplinaire team dat voor de atleet zorgt, zodat het therapeutische en revalidatiepad kan worden voortgezet."

De verklaring voegde eraan toe dat het ziekenhuis volgende week een verdere update zal geven over de toestand van Zanardi.

Zanardi's beide onderbenen zijn geamputeerd na een crash in de American Memorial 500 Cart-race in Duitsland in 2001. Hij keerde terug naar de autosport, won vier keer voor BMW in het World Touring Car Championship van 2005-09 en stapte vervolgens over op handwielrennen.

Naast zijn vier gouden medailles heeft hij 12 wereldkampioenschappen in de sport gewonnen, evenals de 2011 New York Marathon.