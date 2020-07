Haas: "Gebrek aan vermogen Ferrari-motor zorgt voor problemen"

Alle teams die rijden met een Ferrari-motor worstelen dit jaar met hun prestaties. Sinds de geheime afspraak tussen de Ferrari en de FIA wordt direct gewezen naar de Italiaanse autofabrikant en nu geeft ook Haas toe dat het probleem van dit jaar ligt bij Ferrari, die klantenmotoren levert aan Haas en Alfa Romeo.

Teameigenaar Gene Haas moet nog beslissen of hij actief wil blijven met zijn team in de Formule 1. Teambaas Gunther Steiner zei in de krant Ekstra Bladet dat de 2020-auto achteraan het middenveld van de F1 staat. Steiner: "Eerst zou ik willen zien hoe we het doen op circuits zoals in Hongarije, waar niet veel lange rechte stukken zijn en waar het motorvermogen niet zoveel uitmaakt."

Er wordt algemeen aangenomen dat de krachtbron van Ferrari voor 2020 ernstig is aangetast door wat er vorig jaar gebeurde. In 2019 had Ferrari een erg sterke motor en daarop volgde een zeer controversiële FIA-overeenkomst.

Geen makkelijk jaar voor Haas

Voorafgaand aan de derde race van het door coronavirus aangetaste seizoen in Hongarije zei Steiner: "We hopen dat we er beter uitzien, maar we weten het echt niet. Bij de testsessies in Barcelona waren we sneller vergeleken met de concurrentie dan in Oostenrijk. We zullen de race in Hongarije moeten rijden voordat we weten hoe we ervoor staan. Maar het wordt geen makkelijk jaar voor ons."

Wat betreft de berichten dat Haas in 2021 een stoeltje zou kunnen aanbieden aan Ferrari-coureur Sebastian Vettel antwoordde Steiner: "Momenteel overweegt hij waarschijnlijk wat zijn opties zijn. Ik heb geen idee van zijn gedachten. Hij heeft geen contact met mij opgenomen en ik heb geen contact met hem opgenomen. We hebben momenteel zoveel werk te doen met deze pandemie dat de coureurs kunnen wachten tot later in het jaar."