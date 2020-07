Ralf Schumacher zou Lance Stroll eruit gooien bij Aston Martin

De laatste dagen zwellen de geruchten aan dat Sebastian Vettel een stoeltje heeft gevonden. De Duitser zou zijn carriere voortzetten bij Aston Martin, nu nog Racing Point. Daar liggen op dit moment Sergio Perez en Lance Stroll vast, van wiens laatste zijn vader eigenaar is van het team.

De meeste mensen in de paddock geloven dat de Mexicaanse Perez plaats zal moeten maken, dankzij een clausule in zijn contract die vóór 31 juli moet worden geactiveerd, wat het team enkele miljoenen zal kosten. Daarom lijkt het onwaarschijnlijk dat Stroll eruit gegooid zal worden, maar Ralf Schumacher is daar niet zo zeker van. Hij denkt dat het niet vanzelfsprekend is dat Sergio Perez het team moet verlaten.

Lance Stroll niet goed genoeg

Voormalig F1-coureur Schumacher weet het niet zo zeker. Op Sky Duitsland zei hij: "Zelfs een vader kan zijn zoon niet vasthouden als hij niet goed genoeg is. We mogen ook niet vergeten dat Perez een behoorlijke hoeveelheid sponsoring heeft, een zeer goede sponsor. Het zou dus een moeilijke beslissing zijn. Ik zou het wel weten wie ik zou behouden en ik denk dat Perez meer waarde heeft voor het team."

Desalniettemin twijfelen de meeste experts er sterk aan dat Stroll zijn eigen zoon de wacht aan zou zeggen, nadat hij miljoenen heeft uitgegeven om hem in de Formule 1 te krijgen en uiteindelijk aan het stuur van een competitieve auto.

Een alternatief voor Stroll of Perez zou volgens Blick-journalist Roger Benoit 2021 Alfa Romeo kunnen zijn. Alfa Romeo-teambaas Frederic Vasseur zei: "De rijders worden pas in oktober een onderwerp voor ons."