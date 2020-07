Vitantonio Liuzzi: "Max Verstappen gaat nieuwe fase van carrière in"

Max Verstappen hoopt al sinds 2017 mee te kunnen doen om de wereldtitel. De Nederlander zorgt vaak voor spraakmakende acties en daarmee ook voor reuring in de sport. Hiermee krijgt hij vaak de fans op het puntje van hun stoel maar kwam er zeker in het verleden vaak kritiek op de manier waarop hij reed.

Inmiddels is de 22-jarige Nederlander niet meer weg te denken uit de top van de Formule 1. Geef hem een goede wagen en hij doet mee om het kampioenschap is de mening van veel experts.

Max is volwassen geworden

Afgelopen weekend liet Verstappen weer zien uit wat voor hout hij is gesneden. Een solide en betrouwbaar optreden leidde tot een derde plaats. Hoewel Bottas de tweede plaats afpakte, enkele ronden voor het einde, ging dat niet zonder een slag of stoot en ook daar verkocht Verstappen zijn huid duur. Bovendien maakte de coureur van Red Bull Racing helemaal geen fouten tijdens de Grand Prix van Stiermarken

Het zag er allemaal heel volwassen uit. Dat is ook wat voormalig F1-coureur Vitantonio Liuzzi denkt. Hij durft te zeggen dat de jonge Nederlander een nieuwe fase in zijn carrière ingaat. De voormalig Red Bull-coureur zegt tegen Autosprint: "Max Verstappen is niet langer het jonge talent dat af en toe te veel risico neemt. Mad Max is nu een complete coureur."

Dit in tegenstelling tot zijn teamgenoot Alexander Albon, die in de ogen van de Italiaan nog steeds een groeiend talent is, ook al is de Thai een jaar ouder dan Verstappen. Luizzi is voor Albon iets minder streng dan sommige andere analisten afgelopen weekend. Hij heeft een tekort aan snelheid ten opzichte van zijn teamgenoot, maar heeft zichzelf bewezen als tweede coureur bij Red Bull Racing.