Gerhard Berger vindt protest tegen roze Mercedes belangrijk moment

Het protest van Renault tegen de 'roze Mercedes' die Racing Point dit jaar bouwde zou een belangrijk moment kunnen zijn voor de Formule 1. Dat is de mening van F1-legende Gerhard Berger, die zei dat hij een vergelijkbare 'tegenwind' kreeg toen hij mede-eigenaar was van Red Bull's tweede team Toro Rosso.

De FIA ​​heeft remonderdelen van de auto van Racing Point in 2020 in beslag genomen, waarbij Renault beweerde dat het in Silverstone gevestigde team illegaal samenwerkte met Mercedes om ze te ontwerpen.

Toro Rosso vs Racing Point

Berger legt zijn woorden als volgt uit: "Ik heb ook met dit soort tegenwind te maken gehad. We werden ook beschuldigd van het overtreden van de regels. We gingen heel goed en wonnen de race in Monza met Sebastian Vettel. Het was een auto die heel sterk afkomstig was van Red Bull in Engeland, maar het was ons concept met jonge coureurs in de auto en knowhow uit Italië. Het was ideaal."

"Racing Point en Mercedes hebben misschien een andere aanpak gebruikt. Er zijn zeker foto's die je kunt vergelijken. Als het protest over de remmen doorgaat, zou je moeten vragen of het dan is toegestaan ​​om een ​​tweede team uit te rusten met dezelfde onderdelen en hetzelfde technische concept."

Podium voor Perez

Berger denkt zelfs dat Sergio Perez afgelopen weekend op het podium had gestaan: "In principe is het goed om het veld dichter bij elkaar te zien komen, maar de regels moeten voor iedereen gelden en eventuele vragen moeten worden opgehelderd. Racing Point was erg snel in Stiermarken. Perez had misschien zelfs op het podium gestaan ​​als hij hoger was gestart."