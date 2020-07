Grote kans op contractverlenging Valtteri Bottas

Mercedes is volgens de laatste berichten in de paddock goed op weg om zijn huidige coureurs voor 2021 aan te melden. Er was gespeculeerd dat Mercedes-junior George Russell of zelfs Sebastian Vettel in de race waren voor een stoel bij het Duitse fabrieksteam, maar Damiler-CEO Ola Kallenius zei in Oostenrijk: "We blijven bij onze twee coureurs die we nu hebben."

Wijdverspreide berichten beweren deze week dat de deal van Valtteri Bottas als eerste zal worden ondertekend. De Fin heeft net zoals eerdere jaren een 1-jarig contract dat eind 2020 afloopt.

Zesvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton zal waarschijnlijk volgen 'in de komende weken', vertelde Mercedes-teambaas Toto Wolff aan persbureau DPA. Wolff: "Er is simpelweg niet genoeg tijd geweest. Er wordt mij wekelijks naar contracten gevraagd. Dit jaar ben ik niet van plan commentaar te geven op de onderhandelingen die nog gaande zijn, maar ze zijn aan de gang. Ik weet niet wanneer ze zullen worden afgerond."