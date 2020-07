Kevin Magnussen ziet geen reden om Haas-stoeltje kwijt te raken

Kevin Magnussen zegt dat hij niet nerveus is dat zijn Formule 1-carrière op het punt staat te eindigen. De carrière van de voormalige coureur van McLaren en Renault werd gered door Haas in 2017, maar nu overweegt teameigenaar Gene Haas te stoppen met de sport.

In gesprek met de Deense krant BT zegt de 27-jarige coureur : "Nee, ik ben niet zenuwachtig, maar ik weet ook dat je nooit zeker kunt zijn in de Formule 1. Ik ben inmiddels wat ouder en heb een punt bereikt waarop ik de dingen beter kan accepteren zoals ze komen."

Gene Haas lange tijd niet gezien

Haas, met misschien wel het kleinste budget in het veld, heeft de ontwikkeling van de wagen stopgezet te midden van de coronacrisis, terwijl teameigenaar Gene Haas zijn volgende stap overweegt.

"Gene komt dit weekend naar de race. We hebben hem sinds de wintertest niet meer gezien, nu moeten we kijken of hij iets over de toekomst zegt", onthulde Magnussen.

Contract met opties

Haas heeft een optie in het contract van Magnussen voor 2021 en daarom zegt de 27-jarige nog niet in gesprek te zijn met andere teams.

De zoon van voormalig F1-coureur Jan Magnussen sluit af met: "Op dit moment heb ik geen recht om iets te doen. Mijn toekomst ligt in de handen van het team. Ik zou liever bij Haas blijven, omdat het nu vier jaar mijn thuis is en ik me daar op mijn gemak voel. Eerlijk gezegd zou het me verbazen als er voor 2021 veel zou veranderen."