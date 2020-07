Red Bull gefrustreerd dat het geen races kan winnen

Max Verstappen pakte het eerste podium van Red Bull van het seizoen 2020 met een dappere race naar de derde plaats in de eerste Grand Prix van Stiermarken.

Net niet goed genoeg

De Nederlander reed een groot deel van de race op de tweede plaats achter racewinnaar Lewis Hamilton, maar door wat schade aan de voorvleugel op te vangen en op verouderde mediumbanden kon hij de tweede Mercedes van Valtteri Bottas niet op afstand houden en in ronde 67 werd hij teruggedrongen naar de derde plaats.

Alex Albon leverde ook een strijd om P4 te houden, waarbij de Thaise coureur in de laatste ronden onder zware druk kwam te staan van Racing Point's Sergio Pérez. De Mexicaan probeerde langs Albon te komen, maar reed wiel aan wiel en liep schade op aan de voorvleugel.

Geen gevecht voor de winst

Vorige week tijdens de eerste race was het ook Mercedes die de race won, en dus blijft er vooral frustratie over, zo zegt teambaas Christian Horner: "Hoewel het goed is om ons eerste podium van het seizoen te behalen, is het frustrerend om niet echt het tempo te hebben om Mercedes uit te dagen voor overwinningen. Mercedes was sneller dan wij en strategisch gezien hadden ze meer opties."

"We hadden een goede strategie met Max op de medium band en hij reed comfortabel op de tweede plaats, maar hij liep wat voorvleugelschade op door de kerbstones, wat zijn slijtage aan de banden niet ten goede kwam. Hij duwde Bottas tot het randje, maar zijn derde plaats was het maximale voor hem, ver voor de rest van het veld."

“Het was een enorme teaminspanning van iedereen in de fabriek die ons in staat stelde dit weekend upgrades door te voeren om de kloof te dichten en we zullen op alle fronten blijven pushen. Het is geweldig om weer te racen en nu ligt onze focus op Hongarije, waar we hopen de kloof verder te dichten."