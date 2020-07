Racing Point: "Protest wordt afgewezen, Renault is slecht geïnformeerd"

Gisteren lanceerde Renault een protest tegen Racing Point over de illegaliteit van de RP20. De FIA heeft het verzoek goedgekeurd en verricht onderzoek. Racing Point heeft het vertrouwen uitgesproken dat het protest dat Renault tegen de RP20 heeft ingediend, zal worden afgewezen na een onderzoek.

Renault betwist de legaliteit van de auto, die opvallende overeenkomsten vertoont met de Mercedes W10 uit 2019. Na het protest van Renault heeft de FIA ​​de brake ducts van Racing Point verzegeld en in beslag genomen en Mercedes verzocht hen te voorzien van zijn brake ducts van 2019 om het onderzoek te doorstaan.

Vingertje wijzen naar Renault

Racing Point zegt echter dat het protest van Renault 'verkeerd opgevat en slecht geïnformeerd' is, aangezien het in afwachting is van de resultaten van het onderzoek.

"Het Racing Point F1-team is buitengewoon teleurgesteld dat de resultaten in de Grand Prix van Stiermarken in twijfel worden getrokken door wat volgens hen een verkeerd opgevat en slecht geïnformeerd protest is. Elke suggestie van wangedrag wordt resoluut afgewezen en het team zal alle nodige maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de voorschriften correct worden toegepast op de feiten."

FIA was op de hoogte

Racing Points zegt dat de FIA ​​de hele winter consequent op de hoogte is gehouden toen het de auto voorbereidde op het nieuwe seizoen.

"Voorafgaand aan de start van het seizoen werkte wij samen met de FIA ​​en beantwoordde het alle vragen over de oorsprong van de ontwerpen van de RP20 naar tevredenheid. Het team heeft er alle vertrouwen in dat het protest zal worden afgewezen zodra het zijn reactie heeft gepresenteerd."

Racing Point heeft 22 punten behaald tijdens de eerste twee races van het seizoen 2020, waardoor het momenteel vierde staat in het constructeurskampioenschap. Het team riskeert nu echter het risico te lopen op een mogelijk illegale auto in de komende races, die waarschijnlijk de resultaten zouden aantasten als wordt vastgesteld dat de auto in strijd is met de regelgeving.