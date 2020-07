Christian Horner verdedigt worstelende Alexander Albon

Alexander Albon heeft als teamgenoot van Max Verstappen de taak om dicht op zijn huid te zitten. Tot nu toe lukt de Thaise Brit dat nog niet echt. Verstappen is in staat om te vechten met Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en Valtteri Bottas, Albon hangt daarachter in niemandsland als 'best of the rest'.

Verstappen vs Albon

De teamgenoot van Verstappen krijgt langzaamaan te maken met kritiek doordat hij niet in staat is het tempo te volgen. Ook zijn er de verhalen die Sebastian Vettel richting Red Bull willen duwen, terwijl het Oostenrijkse team dit elke keer ontkent.

Afgelopen twee weekenden in Oostenrijk was de 24-jarige coureur consequent ongeveer een halve seconde per ronde langzamer dan Verstappen en bij zijn pitstop tijdens de race zat hij een halve minuut achter de Nederlander.

Horner steunt Albon

Teambaas Christian Horner staat echter achter zijn coureur en steunt hem: "Alex had een race van twee uitersten. Hij had problemen in de eerste helft, maar in het tweede gedeelte reed hij heel goed. We moeten dit samen met hem begrijpen en hem helpen om zich met veel brandstof comfortabel te voelen in de auto."

"Het tempo was sterk in de tweede helft. Hij vocht heel goed tegen Perez en was op dat moment drie of vier tienden sneller dan Bottas, die versere banden had."

Uiteindelijk resulteerde het in de vierde plaats en haalde Albon, net als Verstappen, zijn eerste punten voor het kampioenschap binnen.